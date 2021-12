Simone Di Pasquale al veleno contro la vittoria di Arisa e Vito Coppola: “Non c’è nessun …” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Simone Di Pasquale ha terminato definitivamente la sua esperienza a Ballando con le stelle dopo sedici anni ininterrotti. La sua è stata una decisione molto dolorosa ma presa per l’età che ha. Simone Di Pasquale aveva ammesso, prima della finale di Ballando che gli sarebbe piaciuto tantissimo vincere questa edizione per chiudere in bellezza ma così non è stato perchè la coppia vincitrice è stata quella formata da Arisa e Vito Coppola. A questo proposito, Di Pasquale ha avuto da ridire. Vediamo cosa ha dichiarato. Simone Di Pasquale contro la vittoria di Arisa e Vito Coppola Simone Di Pasquale, che in ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 22 dicembre 2021)Diha terminato definitivamente la sua esperienza a Ballando con le stelle dopo sedici anni ininterrotti. La sua è stata una decisione molto dolorosa ma presa per l’età che ha.Diaveva ammesso, prima della finale di Ballando che gli sarebbe piaciuto tantissimo vincere questa edizione per chiudere in bellezza ma così non è stato perchè la coppia vincitrice è stata quella formata da. A questo proposito, Diha avuto da ridire. Vediamo cosa ha dichiarato.DiladiDi, che in ...

