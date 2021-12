Silvio Berlusconi bisnonno | grande novità nella famiglia dell’ex Premier

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) In attesa di capire se davverosarà il nome del centrodestra per il Quirinale, l’expuò festeggiare un momento digioia assieme alla sua. All’età di 52 anni, infatti, suo figlio Pierè diventato già nonno, pertanto nonnodiventa. La primogenita dell’amministratore delegato di Mediaset, Lucrezia Vittoria, 31 anni, ha dato alla luce la piccola Olivia, nata dall’amore con il compagno Josh. LEGGI ANCHE => “Sei unpapà”: il tenero messaggio di Pier(unico firmatario) La bambina è nata lo scorso mese di aprile, ma la notizia è diventata di dominio pubblico soltanto ...

Advertising

fattoquotidiano : ETERNO RITORNO Silvio ha riferito la sua a un paio di parlamentari di stretta fiducia. Giovedì dirà a Salvini e Mel… - Corriere : Berlusconi è diventato bisnonno; Piersilvio è nonno a 52 anni della piccola Olivia - espressonline : ESCLUSIVO - Giuseppe Graviano: «Io e Silvio Berlusconi legati da un contratto da 20 miliardi». di @LirioAbbate - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Nessuna valutazione sulla candidatura da parte del centrodestra di Silvio Berlusconi al Quirinale. 'Queste valutazioni es… - Tiberio_Centi : RT @DavideRicci1973: Berlusconi al Quirinale? No grazie! Chi è stato e chi è Silvio Berlusconi. Nonostante la discesa in campo all'insegna… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi

"Letizia Moratti potrebbe avere i requisiti che portano quei 50 voti che mancano anon li trova, lei potrebbe trovarli". A compulsare l'abaco delle maggioranze ...Draghi dribbla invece una domanda sulla 'quirinabilità' di, rispondendo che 'non sta a me dare valutazioni su cose che esondano dal mio compito'. Famiglia. 'Il crollo della natalità ...Pier Silvio Berlusconi, numero uno di Mediaset, è diventato nonno per la prima volta: la nascita del nipote è stata tenuta segreta ...Silvio Berlusconi diventa bisnonno e il figlio Piersilvio nonno per la prima volta. La figlia Lucrezia Vittoria ha avuto Olivia, ormai ad aprile 2021. Lo rivela Chi.