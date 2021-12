Silvana Curcio rompe il silenzio su Biagio e Miriana al GF Vip: ecco cosa farà la fidanzata di D’Anelli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Silvana Curcio, fidanzata di Biagio D’Anelli interviene dopo lo scoop di Novella 2000 che ci parlava di rottura tra di loro. E così, mentre l’opinionista flirta con Miriana al Grande Fratello Vip, l’ex modella rompe finalmente il silenzio. La fidanzata di Biagio D’Anelli rompe il silenzio Io non ho rilasciato nessun tipo di dichiarazione e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 22 dicembre 2021)diinterviene dopo lo scoop di Novella 2000 che ci parlava di rottura tra di loro. E così, mentre l’opinionista flirta conal Grande Fratello Vip, l’ex modellafinalmente il. LadiilIo non ho rilasciato nessun tipo di dichiarazione e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

infoitcultura : “Biagio D’Anelli e Silvana Curcio si sono lasciati”: ora può dedicarsi a Miriana Trevisan - infoitcultura : Silvana Curcio, fidanzata di Biagio D’Anelli: “Chiariremo fuori dal GF Vip, non andrò in tv” - blogtivvu : Silvana Curcio rompe il silenzio su Biagio e Miriana al GF Vip: ecco cosa farà la fidanzata di D’Anelli - fanpage : Biagio D'Anelli confessa i suoi sentimenti per Miriana Trevisan. La reazione della fidanzata Silvana #gfvip - tempoweb : Biagio #DAnelli mollato dalla fidanzata per colpa di Miriana #Trevisan? Ecco l’indiscrezione bomba #gfvip #gossip… -