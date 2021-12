Sicurezza sul lavoro e tavoli di crisi al Mise, Orlando, Franco e Giorgetti rispondono al question time alla Camera: segui la diretta tv (Di mercoledì 22 dicembre 2021) alla Camera si svolge il question time. Il ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, risponde a interrogazioni sull’istituzione di un tavolo tecnico-politico in materia di organizzazione e gestione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di implementare la prevenzione e il contrasto delle violazioni in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro; sulle iniziative in relazione alla decisione di Leonardo-divisione Aerostrutture circa il ricorso alla cassa integrazione ordinaria a zero ore presso alcuni stabilimenti del Mezzogiorno; sulle iniziative volte a delineare un quadro regolatorio per lo svolgimento in Sicurezza delle prestazioni lavorative nel settore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021)si svolge il. Il ministro dele delle Politiche Sociali, Andrea, risponde a interrogazioni sull’istituzione di un tavolo tecnico-politico in materia di organizzazione e gestione dell’Ispettorato nazionale del, al fine di implementare la prevenzione e il contrasto delle violazioni in materia disui luoghi di; sulle iniziative in relazionedecisione di Leonardo-divisione Aerostrutture circa il ricorsocassa integrazione ordinaria a zero ore presso alcuni stabilimenti del Mezzogiorno; sulle iniziative volte a delineare un quadro regolatorio per lo svolgimento indelle prestazioni lavorative nel settore ...

Advertising

CottarelliCPI : Altri tre morti sul lavoro oggi, in un cantiere. Viene il forte sospetto che, per far fronte al rapido aumento dell… - chiaragribaudo : A Roberto, Marco e Filippo, non dobbiamo solo un minuto di silenzio. A loro dobbiamo azioni chiare e nette sulla… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ?Come sono state governate le ferrovie italiane? ?Telecamere di sicurezza, ma sicurez… - LegaCamera : ??Intervento di Andrea Giaccone sulla sicurezza sui luoghi di lavoro - LegaSalvini : ??Intervento di Andrea Giaccone sulla sicurezza sui luoghi di lavoro -