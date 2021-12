SIC, il documentario su Marco Simoncelli, al cinema nel Lazio il 28 e 29 dicembre (Di mercoledì 22 dicembre 2021) A 10 anni dalla scomparsa del Campione Marco Simoncelli arriva al cinema come uscita evento solo il 28 e 29 dicembre SIC regia di Alice Filippi UN documentario SKY ORIGINAL PRODOTTO DA SKY, FREMANTLE ITALY E MOWE E DISTRIBUITO DA NEXO DIGITAL CON GLI INTERVENTI DI PAOLO Simoncelli, KATE FRETTI, VALENTINO ROSSI E con la partecipazione, tra gli altri, di Mattia Pasini, Carlo Pernat, Paolo Beltramo, Alvaro Bautista, il Dottor Claudio Costa, Aldo Drudi, Aligi Deganello, Sanzio “Malabrocca” Raffaelli, Giampiero Sacchi, Guido Meda Nel Lazio aderiscono i seguenti cinema: Lazio Fiumicino Uci Parco ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) A 10 anni dalla scomparsa del Campionearriva alcome uscita evento solo il 28 e 29SIC regia di Alice Filippi UNSKY ORIGINAL PRODOTTO DA SKY, FREMANTLE ITALY E MOWE E DISTRIBUITO DA NEXO DIGITAL CON GLI INTERVENTI DI PAOLO, KATE FRETTI, VALENTINO ROSSI E con la partecipazione, tra gli altri, di Mattia Pasini, Carlo Pernat, Paolo Beltramo, Alvaro Bautista, il Dottor Claudio Costa, Aldo Drudi, Aligi Deganello, Sanzio “Malabrocca” Raffaelli, Giampiero Sacchi, Guido Meda Neladeriscono i seguentiFiumicino Uci Parco ...

