Si valutano la mascherina all’aperto e il tampone ai vaccinati

(Di giovedì 23 dicembre 2021) ROMA – . Nella giornata odierna, alla cabina di regia, si discuterà “ad esempio di mascherine anche, oggi sono previste in caso di grandi assembramenti”, nonché dell’uso “di mascherine FFp2, in particolare in certi ambienti chiusi”. E “non è esclusa l’applicazione del” perché “c’è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Obbligo di mascherinenel Lazio Zingaretti si vaccinerà con Astrazeneca: “Lo farò senza paura” Gualtieri annuncia: “Obbligo dinelle zone affollate di Roma” Nicola Zingaretti ha il coronavirus Zingaretti contro le cretinate da Covid Turismo invernale, Vacca (M5S): “Con le linee guida la stagione riparte in sicurezza”

Advertising

peterkama : Per il calcio si valutano porte chiuse, capienza ridotta o ingresso col tampone quelle immagini di assembramenti… - Dan_Galluzzo : @Agenzia_Ansa Vergognosamente impreparati, introducono un blando obbligo di mascherina al chiuso quando si avevano… -

Ultime Notizie dalla rete : valutano mascherina

Siall'aperto e tampone ai vaccinati Alla cabina di regia domani sui discuterà "ad esempio di mascherine anche all'aperto, oggi son previste in caso di grandi assembramenti", dell'...I vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus, ma siall'aperto, in particolare di quella Ffp2 per gli ambienti chiusi, e il tampone per vaccinati. C'è un periodo ...Per questo vaccinarsi è fondamentale ora più che mai” sottolineano il presidente Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi Oggi agenzie e siti davano per certo l'anticipo della zona gialla ...Dai dati del Report settimanale Ministero Salute - Istituto Superiore di Sanità, che verrà validato domani pomeriggio, il Piemonte, alla luce della situazione epidemiologica attuale, che vede oltre al ...