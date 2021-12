Si parla di nuovo di crisi tra Raoul Bova e Rocio Morales: ieri lei era sola (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E’ con una certa regolarità che si parla di crisi di coppia tra Raoul Bova e Rocio Morales. I momenti difficili li attraversano tutti ma questa volta ci sarebbe un dettaglio importante che potrebbe rafforzare la tesi della vera crisi. Il gossip non si distrae mai e ieri sera c’è chi ha notato l’assenza di Raoul Bova. La coppia era attesa a un evento a Roma ma alla serata Rocio è arrivata da sola. Era la prima edizione di Cinemagia Awards, tra gli ospiti previsti anche Raoul e Rocio ma l’attore non si è visto. Sembra che la sua compagna non abbia detto nulla sulla sua assenza, che non l’abbia giustificato. In un attimo la voce è diventata insistente. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E’ con una certa regolarità che sididi coppia tra. I momenti difficili li attraversano tutti ma questa volta ci sarebbe un dettaglio importante che potrebbe rafforzare la tesi della vera. Il gossip non si distrae mai esera c’è chi ha notato l’assenza di. La coppia era attesa a un evento a Roma ma alla serataè arrivata da. Era la prima edizione di Cinemagia Awards, tra gli ospiti previsti anchema l’attore non si è visto. Sembra che la sua compagna non abbia detto nulla sulla sua assenza, che non l’abbia giustificato. In un attimo la voce è diventata insistente. ...

