Si muove Raiola, dall’Inter al Psg: lo scambio a cui Marotta dice sì (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mino Raiola è pronto ad animare nuovamente il calciomercato: l’offerta al Paris Saint-Germain che coinvolge anche l’Inter Mino Raiola è pronto ad animare il mercato. Il noto procuratore ha già… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Minoè pronto ad animare nuovamente il calciomercato: l’offerta al Paris Saint-Germain che coinvolge anche l’Inter Minoè pronto ad animare il mercato. Il noto procuratore ha già… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Mezzapenna_ : @romeoagresti @MagnusPinus Allora scusate, forse sbaglio, ma se nessuno paga la clausola allora De Ligt non si muov… - Gianniantonazz1 : @SandroSca Una favola. Raiola muove i suoi giocatori solo per i soldi. - michelep33 : Si sa che Raiola muove i suoi calciatori come meglio crede, De ligt compreso... se l'anno prossimo ci sarà chi spen… - Silvia_Mio86 : Una società seria poi, vista la situazione Bonucci-Chiellini, andrebbe da Raiola a dirgli che il suo assistito per… - ilpodsport : #Calciomercato La Fifa si muove contro le commissioni degli agenti: Raiola e Mendes pronti alla guerra #ilpodsport -