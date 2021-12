Si dimette il CEO di Onlyfans, la palla passa a Ami Gan: chi è la nuova guida (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo le tante polemiche che hanno colpito Onlyfans, arriva anche la dimissione del CEO. Tim Stokely, fondatore della piattaforma, ha scelto di dimettersi dalla posizione di CEO che ha occupato finora a favore di Amrapali “Ami” Gan, che succede a lui con effetto immediato dopo essere stata portavoce. «Ami ha una profonda passione per il business di Onlyfans – si legge in un comunicato stampa dell’ormai ex CEO Onlyfans – e sto passando il testimone a un amica e collega che ha la visione e la spinta per aiutare l’organizzazione a raggiungere il suo enorme potenziale». Una scelta che, nonostante sembri presa serenamente, risulta essere insolita. LEGGI ANCHE >>> Mia Khalifa su Onlyfans fa attivismo contro l’industria del porno e non solo La scelta insolita del CEO di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo le tante polemiche che hanno colpito, arriva anche la dimissione del CEO. Tim Stokely, fondatore della piattaforma, ha scelto dirsi dalla posizione di CEO che ha occupato finora a favore di Amrapali “Ami” Gan, che succede a lui con effetto immediato dopo essere stata portavoce. «Ami ha una profonda passione per il business di– si legge in un comunicato stampa dell’ormai ex CEO– e stondo il testimone a un amica e collega che ha la visione e la spinta per aiutare l’organizzazione a raggiungere il suo enorme potenziale». Una scelta che, nonostante sembri presa serenamente, risulta essere insolita. LEGGI ANCHE >>> Mia Khalifa sufa attivismo contro l’industria del porno e non solo La scelta insolita del CEO di ...

