Serie C, Lucchese-Imolese rinviata all’11 gennaio a causa del Covid (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La gara di Serie C Lucchese-Imolese, inizialmente prevista per oggi, è stata rinviata all’11 gennaio: il comunicato ufficiale Lucchese-Imolese rinviata all’11 gennaio a causa dei positivi al Covid tra le file degli emiliani. Il comunicato ufficiali. COMUNICATO – «La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto – dell’istanza presentata in data 22.12.2021 dalla società Imolese;– del provvedimento assunto dal Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna – Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola – Dipartimento di Sanità Pubblica, n. protocollo 0040866 pervenuto in data odierna, avente ad oggetto “Positività al Covid e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La gara di, inizialmente prevista per oggi, è stata: il comunicato ufficialedei positivi altra le file degli emiliani. Il comunicato ufficiali. COMUNICATO – «La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto – dell’istanza presentata in data 22.12.2021 dalla società;– del provvedimento assunto dal Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna – Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola – Dipartimento di Sanità Pubblica, n. protocollo 0040866 pervenuto in data odierna, avente ad oggetto “Positività ale ...

