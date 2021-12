Serie C-Gir. C, Campobasso-Avellino 0-3: Braglia agguanta il 2° posto. La classifica (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Al via la ventesima giornata del Girone C di Serie C: il match tra Campobasso e Avellino è terminato in favore degli Irpini. Ecco come cambia la classifica in attesa delle sfide che chiuderanno il ventesimo turno di campionato Leggi su mediagol (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Al via la ventesima giornata del Girone C diC: il match traè terminato in favore degli Irpini. Ecco come cambia lain attesa delle sfide che chiuderanno il ventesimo turno di campionato

Advertising

Mediagol : Serie C-Gir. C, Campobasso-Avellino 0-3: Braglia agguanta il 2° posto. La classifica - sportavellino : Serie C, 20° giornata gir. C – Il programma dell’ultimo turno del 2021 - - tuttoatalanta : Serie D, gir. B - Oggi alle 14,30 di scena la 18esima giornata - barinelpallone : Serie C (gir.C), giudice sportivo: 1 giornata di stop a Terranova del Bari, Frattali diffidato. Multato il Monopoli… - GazzettinoL : Serie C Gir C 2-2 Avellino-Foggia 1-1 Catanzaro-Vibonese 1-2 F.Andria-Monopoli 3-0 Francavilla-JuveStabia 3-3… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Gir Il Punto sulla 14° giornata di serie D gir. E F. S. NewTuscia - VITERBO - Rallenta il San Donato Tavernelle (32 punti) che cade in casa 2 - 1 contro il Poggibonsi (28) nel big match di giornata, Borghi al 6' del primo tempo porta avanti i padroni ...

HC Fidaleo Fondi ospite del PDO Benevento Dopo la sconfitta interna contro il Flavioni Civitavecchia, torna in campo l'HC Fidaleo Fondi: nella 5 a giornata della Serie A2 femminile gir. D, la formazione rossoblù sarà ospite del PDO Benevento . Le sannite, attualmente appaiate all'Halikada - Gattopardo a due punti, occupano la penultima posizione proprio ...

Serie C, gir. A: Renate e Seregno chiudono il 2021 con una sconfitta Tuttocampo Serie C, il Tribunale dichiara fallito il Catania calcio CATANIA - Il Tribunale di Catania ha decretato il fallimento del Calcio Catania Spa 1946 per insolvenza. A 24 ore di distanza dall'udienza tenuta ieri, è stata depositata la sentenza che ha accolto l' ...

Serie C, Lucchese-Imolese rinviata per Covid Il covid ferma la partita. Il match della prima giornata del girone di ritorno è stato rinviato all'11 gennaio per la positività di alcuni giocatori romagnoli ...

F. S. NewTuscia - VITERBO - Rallenta il San Donato Tavernelle (32 punti) che cade in casa 2 - 1 contro il Poggibonsi (28) nel big match di giornata, Borghi al 6' del primo tempo porta avanti i padroni ...Dopo la sconfitta interna contro il Flavioni Civitavecchia, torna in campo l'HC Fidaleo Fondi: nella 5 a giornata dellaA2 femminile. D, la formazione rossoblù sarà ospite del PDO Benevento . Le sannite, attualmente appaiate all'Halikada - Gattopardo a due punti, occupano la penultima posizione proprio ...CATANIA - Il Tribunale di Catania ha decretato il fallimento del Calcio Catania Spa 1946 per insolvenza. A 24 ore di distanza dall'udienza tenuta ieri, è stata depositata la sentenza che ha accolto l' ...Il covid ferma la partita. Il match della prima giornata del girone di ritorno è stato rinviato all'11 gennaio per la positività di alcuni giocatori romagnoli ...