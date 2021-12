Serie A, nello slot del pomeriggio vincono Bologna e Lazio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Terminate le due sfide del pomeriggio di Serie A con due vittorie esterne. Sorridono Bologna e Lazio che, in questa due partite, riescono a battere le rispettive avversarie casalinghe: i rossoblù si Sinisa Mihajlovic superano 3-0 il Sassuolo di Alessio Dionisi, mentre i biancocelesti di Maurizio Sarri battono 3-1 il Venezia di Paolo Zanetti. Ecco cosa è successo in queste due gare dell’ultimo turno della massima Serie di calcio italiano del 2021. Serie A: ecco cosa è successo nelle due sfide Il derby emiliano di questo turno di Serie A va al Bologna. I rossoblù al Mapei Stadium riescono a battere abbastanza agevolmente il Sassuolo di Alessio Dionisi con un netto 3-0. Gara indirizzata già nel primo tempo con Riccardo Orsolini e Aaron Hickey che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Terminate le due sfide deldiA con due vittorie esterne. Sorridonoche, in questa due partite, riescono a battere le rispettive avversarie casalinghe: i rossoblù si Sinisa Mihajlovic superano 3-0 il Sassuolo di Alessio Dionisi, mentre i biancocelesti di Maurizio Sarri battono 3-1 il Venezia di Paolo Zanetti. Ecco cosa è successo in queste due gare dell’ultimo turno della massimadi calcio italiano del 2021.A: ecco cosa è successo nelle due sfide Il derby emiliano di questo turno diA va al. I rossoblù al Mapei Stadium riescono a battere abbastanza agevolmente il Sassuolo di Alessio Dionisi con un netto 3-0. Gara indirizzata già nel primo tempo con Riccardo Orsolini e Aaron Hickey che ...

