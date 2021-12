Serie A, la top 11 del girone d’andata firmata CIES (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’osservatorio calcistico ha scelto la top 11 di Serie A e le polemiche non sono tardate ad arrivare: escluso Dusan Vlahovic Mancano ormai poche partite e poi calerà il sipario sul girone d’andata di Serie A: il CIES osservatorio calcistico) ha stilato la top 11. Giocatori scelti in base all’indice di performance sviluppato dai dati Opta. Criterio di partenza: almeno 900 minuti in campo. Foto: YouTubeLa top 11 scelta dal CIES Alcune scelte stanno facendo discutere, a partire dalla scelta della prima punta. Lautaro Martinez sta vivendo una prima parte di stagione tra alti e bassi, mentre giocatori come Zapata o Vlahovic stanno dominando a suon di gol. Soprattutto l’assenza dell’attaccante serbo ha fatto clamore, visto anche il suo record di gol in un anno solare (eguagliato ... Leggi su zon (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’osservatorio calcistico ha scelto la top 11 diA e le polemiche non sono tardate ad arrivare: escluso Dusan Vlahovic Mancano ormai poche partite e poi calerà il sipario suldiA: ilosservatorio calcistico) ha stilato la top 11. Giocatori scelti in base all’indice di performance sviluppato dai dati Opta. Criterio di partenza: almeno 900 minuti in campo. Foto: YouTubeLa top 11 scelta dalAlcune scelte stanno facendo discutere, a partire dalla scelta della prima punta. Lautaro Martinez sta vivendo una prima parte di stagione tra alti e bassi, mentre giocatori come Zapata o Vlahovic stanno dominando a suon di gol. Soprattutto l’assenza dell’attaccante serbo ha fatto clamore, visto anche il suo record di gol in un anno solare (eguagliato ...

