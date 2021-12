Serie A, Giudice Sportivo: Milan 10.000 euro di multa per cori contro i napoletani (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Milan, multa dal Giudice Sportivo per cori contro i napoletani. A San Siro ancora una volta i cori razzisti verso la città e la squadra. cori contro i napoletani durante Milan-Napoli, sono stati scanditi per tutta la partita senza che l’arbitro intervenisse. Nessun richiamo, nessuno sembra abbia sentito, sicuramente non l’arbitro, come accadde anche in occasione di Inter-Napoli. Eppure durante la partita dalle curve dello stadio San Siro sono piovuti cori contro i napoletani. Una vergogna assurda, un’ignoranza becera e senza alcun senso i cori di discriminazione territoriale che arrivano dalla ‘civilissima’ ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 dicembre 2021)dalper. A San Siro ancora una volta irazzisti verso la città e la squadra.durante-Napoli, sono stati scanditi per tutta la partita senza che l’arbitro intervenisse. Nessun richiamo, nessuno sembra abbia sentito, sicuramente non l’arbitro, come accadde anche in occasione di Inter-Napoli. Eppure durante la partita dalle curve dello stadio San Siro sono piovuti. Una vergogna assurda, un’ignoranza becera e senza alcun senso idi discriminazione territoriale che arrivano dalla ‘civilissima’ ...

Advertising

napolipiucom : Serie A, Giudice Sportivo: Milan 10.000 euro di multa per cori contro i napoletani #Milan #napoli… - SalentoSport : #SERIEC/C – Si chiude il 2021: il #Giudicesportivo della 19ª e il programma della 1ª di ritorno… - StampaBiella : Basket serie D, la partita non giocata fra Casale e Biella Next all’esame del giudice sportivo - tuttoatalanta : Il teatrino di Udinese-Salernitana, un anno dopo Juve-Napoli. La palla passa al Giudice Sportivo… - VanessaSantoni : RT @RaiSport: ?? #Udinese in campo ma la #Asl blocca la #Salernitana a casa La gara della #DaciaArena non è stata disputata: ora palla al g… -