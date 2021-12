Serie A, c’è Inter-Torino: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le formazioni ufficiali di Inter-Torino, match della diciannovesima giornata della Serie A 21/22 Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco scenderanno in campo Inter e Torino per il match valido per la diciannovesima e ultima giornata del girone di andata della Serie A 2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Ivan Juric, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Torino, eccole: Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 22 Vidal, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro.A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ledi, match della diciannovesima giornata dellaA 21/22 Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco scenderanno in campoper il match valido per la diciannovesima e ultima giornata del girone di andata dellaA 2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Ivan Juric, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 22 Vidal, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro.A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, ...

