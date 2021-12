Serie A | 19a giornata 20 45 | Milan sul velluto | Napoli sconfitta shock

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)A, nell’ultimadel girone di andata, ilpassa senza troppe difficoltà sul campo dell’Empoli, battendo largamente i toscani. Il, invece, soffre in casa contro lo Spezia, che espugna il “Maradona” portandosi fuori la zona retrocessione. Risultati e marcatori delle gare giocate in serata. I risultati della 19adiA Empoli-2-4, 12? e 42? Kessie (M), 18? Bajrami (E), 63? Florenzi (M), 69? Theo Hernandez (M), 84? Pinamonti rig. (E)-Spezia 0-1, 37? aut. Jesus (S) Autore: Adriano Fiorini Articolo precedente Seguici su: Pagina Facebook Il calcio di Metropolitan Pagina Facebook Metropolitan Magazine Italia Account Twitter Ufficiale Metropolitan Magazine ...

Advertising

filadelfo72 : Highlights Sassuolo-Bologna 0-3: Video Gol 19ª Giornata di Serie A - filadelfo72 : Highlights Venezia-Lazio 1-3: Video Gol 19ª Giornata di Serie A - internewsit : FOTOGALLERY IN – Le foto di Inter-Torino 1-0, 19ª giornata di Serie A - - RaiNews : Serie A, 19a giornata - digitalsat_it : #DAZN #SerieA 2021/22 19a Giornata, Palinsesto Telecronisti @DAZN_IT -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 19a

A,giornata. Inter - Torino 1 - 0 L'Inter non sbaglia prima della sosta e si conferma campione d'inverno con la settima vittoria consecutiva in campionato. A farne le spese è il Torino che ...... gara valida per la 20a giornata del Girone B diC . Da una parte del campo troviamo la ... al momento il club toscano si trova ine penultima posizione con 14 punti, davanti solo alla ...Serie A, 19a giornata. Dumfries trascina l'Inter, Shomurodov illude Mourinho e Castrovilli permette alla Fiorentina di raggiungere il pari ...La 19a giornata della Serie A 2021-2022, ultima del girone d'andata, è proseguita con tre incontri alle ore 18.30. Tutte sfide decisamente rilevanti, con implicazioni ai piani alti della classifica. I ...