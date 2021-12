Serena Bortone prima di diventare famosa cosa faceva? (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una delle protagoniste della televisione italiana è Serena Bortone. Ma cosa faceva prima la conduttrice di Oggi è un altro giorno prima di diventare famosa? Serena Bortone (Instagram)Serena Bortone è diventata presto uno dei volti più amati e seguiti del pomeriggio di Rai Uno. Per la seconda stagione consecutiva è stata confermata al timone del talk show Oggi è un altro giorno, programma che le ha regalato enorme visibilità. Tanto che è uno degli appuntamenti fissi del palinsesto della rete ammiraglia. Un format caldo ed apprezzato, anche grazie alla presenza degli “affetti stabili” che fanno parte del programma che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. ... Leggi su chenews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una delle protagoniste della televisione italiana è. Mala conduttrice di Oggi è un altro giornodi(Instagram)è diventata presto uno dei volti più amati e seguiti del pomeriggio di Rai Uno. Per la seconda stagione consecutiva è stata confermata al timone del talk show Oggi è un altro giorno, programma che le ha regalato enorme visibilità. Tanto che è uno degli appuntamenti fissi del palinsesto della rete ammiraglia. Un format caldo ed apprezzato, anche grazie alla presenza degli “affetti stabili” che fanno parte del programma che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. ...

Advertising

borraccino_ : RT @ivanburatti: NON SERENA BORTONE CHE BALLA JAI HO LA NOSTRA PUSSYCAT DOLL #OggiEUnAltroGiorno - ivanburatti : NON SERENA BORTONE CHE BALLA JAI HO LA NOSTRA PUSSYCAT DOLL #OggiEUnAltroGiorno - Levis_Of : È tipo la quarta volta che perdo il Whamageddon: oggi la sconfitta è servita dalla signora Serena Bortone. ?? - zazoomblog : Serena Bortone il dolore per l’improvvisa scomparsa: “Ci ha lasciato precocemente…” - #Serena #Bortone #dolore #l’… - zazoomblog : Serena Bortone il dolore per l’improvvisa scomparsa: “Ci ha lasciato precocemente…” - #Serena #Bortone #dolore #l’… -