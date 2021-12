“Senza i vaccini l’Italia conterebbe i morti per strada”: l’avvertimento di Ilaria Capua (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La virologa e docente all’Università della Florida, Ilaria Capua, qualche giorno fa in un’intervista su Repubblica ha rimarcato l’importanza che ha avuto la campagna vaccinale per scongiurare la gravità della quarta ondata. Sebbene i contagi siano in crescita, e nonostante le incognite riguardanti la variante Omicron, infatti la scienziata sottolinea come i decessi e i ricoveri gravi risultino assolutamente incomparabili rispetto a qualche mese fa. Capua spiega che la variante Omicron non è una sorpresa, il virus muta e si sapeva da tempo. Ma ora possiamo combatterlo non solo con gli strumenti che già conosciamo, distanziamento, dispositivi di protezione, igienizzazione, ma anche e soprattutto con l’arma del vaccino. Per questo spiega a Repubblica cosa c’è da rispondere a chi è ancora in dubbio perché anche i vaccinati si possono ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La virologa e docente all’Università della Florida,, qualche giorno fa in un’intervista su Repubblica ha rimarcato l’importanza che ha avuto la campagna vaccinale per scongiurare la gravità della quarta ondata. Sebbene i contagi siano in crescita, e nonostante le incognite riguardanti la variante Omicron, infatti la scienziata sottolinea come i decessi e i ricoveri gravi risultino assolutamente incomparabili rispetto a qualche mese fa.spiega che la variante Omicron non è una sorpresa, il virus muta e si sapeva da tempo. Ma ora possiamo combatterlo non solo con gli strumenti che già conosciamo, distanziamento, dispositivi di protezione, igienizzazione, ma anche e soprattutto con l’arma del vaccino. Per questo spiega a Repubblica cosa c’è da rispondere a chi è ancora in dubbio perché anche i vaccinati si possono ...

