“Sempre nei nostri cuori”. Lutto nella musica, l’amatissima cantante morta all’improvviso (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lutto nel mondo della musica neomelodica. È morta Anna Russano, cantante napoletana, molto nota nell’area partenopea. La donna era immancabile alle feste di piazza, cerimonie e ospitate nelle tv locali. Gianni Simioli, speaker radiofonico e grandissimo conoscitore della mappa della musica popolare partenopea, ha raccontato: “Voce carnale e orgogliosa di vicoli, matrimoni e gloriose feste di piazza, faccia che comunicava gioia, dolori e piccole felicità della mia gente”. E ancora l’amico su Anna Russano: “Una brutta notizia per chi ama la musica popolare e i suoi artisti più veraci, sostenuti da migliaia di fans e, mai una volta , dai media che pensano di contare qualcosa e diabolicamente li ignorano pretendendo di decidere cosa sia degno e cosa no (ma poi decide ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021)nel mondo dellaneomelodica. ÈAnna Russano,napoletana, molto nota nell’area partenopea. La donna era immancabile alle feste di piazza, cerimonie e ospitate nelle tv locali. Gianni Simioli, speaker radiofonico e grandissimo conoscitore della mappa dellapopolare partenopea, ha raccontato: “Voce carnale e orgogliosa di vicoli, matrimoni e gloriose feste di piazza, faccia che comunicava gioia, dolori e piccole felicità della mia gente”. E ancora l’amico su Anna Russano: “Una brutta notizia per chi ama lapopolare e i suoi artisti più veraci, sostenuti da migliaia di fans e, mai una volta , dai media che pensano di contare qualcosa e diabolicamente li ignorano pretendendo di decidere cosa sia degno e cosa no (ma poi decide ...

Advertising

ItaliaTeam_it : DUE BRONZI DA ABU DHABI! ???? Continuano ad arrivare medaglie dai Mondiali in vasca corta! Lorenzo Mora, Nicolò Ma… - juventusfc : Allegri ?? «Stiamo bene, fisicamente e anche mentalmente. L'ottimismo c'è sempre, non bisogna perdere l'equilibrio n… - Inter : ?? | NATALE Portiamo sempre addosso i nostri colori, anche durante #InterXmas! ???? La collection di Natale è dispon… - Ariel2575 : RT @GrassiSimonetta: MONCHETTA tripode adozione del cuore - L'abbiamo chiamata Monchetta, trovata nei primi mesi del 2021 in condizioni pie… - AvinoLoredana : RT @GrassiSimonetta: MONCHETTA tripode adozione del cuore - L'abbiamo chiamata Monchetta, trovata nei primi mesi del 2021 in condizioni pie… -