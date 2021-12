Scuole: i contagi tra i bambini e l’incubo del ritorno della DAD (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Che la vaccinazione contro il COVID sia un baluardo imprescindibile per combattere la quarta ondata, e grazie alla terza dose anche la variante Omicron, ce lo hanno ricordato illustri scienziati come Ilaria Capua. In realtà basta un confronto con i dati dello scorso anno per rendersene conto. E una statistica che conferma tutto: tra i bambini, non vaccinati, il virus dilaga. E con lui sta tornando anche la DAD per le Scuole. Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), ha sottolinato che guardando alla circolazione di Covid-19 nelle varie età emerge che “le fasce più giovani si confermano quelle dove circola maggiormente il virus, in particolare le fasce d’età 0-9 e 10-19 anni seguite da 30-39 e 40-49” anni. I bambini in particolare, visto che per loro la vaccinazione è iniziata solo da qualche giorno, sono i ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Che la vaccinazione contro il COVID sia un baluardo imprescindibile per combattere la quarta ondata, e grazie alla terza dose anche la variante Omicron, ce lo hanno ricordato illustri scienziati come Ilaria Capua. In realtà basta un confronto con i dati dello scorso anno per rendersene conto. E una statistica che conferma tutto: tra i, non vaccinati, il virus dilaga. E con lui sta tornando anche la DAD per le. Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), ha sottolinato che guardando alla circolazione di Covid-19 nelle varie età emerge che “le fasce più giovani si confermano quelle dove circola maggiormente il virus, in particolare le fasce d’età 0-9 e 10-19 anni seguite da 30-39 e 40-49” anni. Iin particolare, visto che per loro la vaccinazione è iniziata solo da qualche giorno, sono i ...

