Scuola | Vaticano contro la Dad | “Grave misura | sia ultima ratio”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Dad per arginare il contagio da Covid nelle scuole come “”. Lo sottolinea un documento della Pontificia Accademia per la Vita presentato oggi. “?La scelta di chiudere le scuole, operata con modalità e tempi diversi nel mondo, – ricorda la Pav – è stata motivata dalla comunità scientifica con la necessità di evitare la diffusione del contagio nelle comunità. L’esperienza di precedenti epidemie ha dimostrato l’efficacia di questanell’ottenere unllo dell’infezione e un appiattimento della curva del contagio”. “D’altra parte, – annota l’Accademia presieduta da mons. Paglia – non si può non sottolineare la gravità di una tale, che dovrà in futuro essere considerata solo l’da adottare in casi estremi e solo dopo aver ...

...più a. Molti di loro vengono riassorbiti da problematiche sociali che li costringono al lavoro minorile e allo sfruttamento". "RACCOMANDABILE VACCINAZIONE SOPRA 5 ANNI" - Ilritiene ...L'Accademia per la Vita e la Commissione Covid a favore dei bambini Il comunicatoviene ... Il rapporto bambini -Non si dimentica, poi, la questione del rapporto bambini -. La ...La Dad per arginare il contagio da Covid nelle scuole come “ultima ratio”. Lo sottolinea un documento della Pontificia Accademia per la Vita presentato oggi. “?La scelta di chiudere le scuole, operata ...Quattro sfide gravi e urgenti per combattere quella "pandemia parallela" che in quasi due anni di Covid-19 ha colpito i minori - bambini e adolescenti - in termini di stress psico-sociale. Ad indicarl ...