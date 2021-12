Scuola, torna l’incubo strisciante della Dad. Ma Bianchi frena: «Sbagliato allungare le vacanze di Natale» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Scuola nel caos. «È in atto una nuova fase pandemica. Abbiamo la responsabilità di far fare ai ragazzi un esame di maturità serio. Ma dobbiamo tener conto anche dell’andamento pandemico. I ragazzi studino. Garantisco a tutti che faremo un esame serio, ponderato, che permetterà di esprimere al meglio le loro competenze». Però, «abbiamo la responsabilità di capire come sta andando la situazione pandemica». Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, ospite a Uno Mattina. A Scuola si rischia di nuovo la Dad La Scuola rischia nuovamente la Dad. A gennaio potrebbe slittare il rientro in classe degli studenti. A lanciare l’ipotesi è stato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. «Nulla è deciso – ha detto ieri ai microfoni di Metropolis, il podcast di Repubblica condotto da Gerardo Greco – Decideremo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021)nel caos. «È in atto una nuova fase pandemica. Abbiamo la responsabilità di far fare ai ragazzi un esame di maturità serio. Ma dobbiamo tener conto anche dell’andamento pandemico. I ragazzi studino. Garantisco a tutti che faremo un esame serio, ponderato, che permetterà di esprimere al meglio le loro competenze». Però, «abbiamo la responsabilità di capire come sta andando la situazione pandemica». Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio, ospite a Uno Mattina. Asi rischia di nuovo la Dad Larischia nuovamente la Dad. A gennaio potrebbe slittare il rientro in classe degli studenti. A lanciare l’ipotesi è stato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. «Nulla è deciso – ha detto ieri ai microfoni di Metropolis, il podcast di Repubblica condotto da Gerardo Greco – Decideremo ...

