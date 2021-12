Scuola | sottosegretaria Floridia | ' posticipo rientro? Se utile | ma non generalizzato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "A fronte di una curva epidemiologica in risalita il numero di classi in dad è aumentato ma è ancora basso, segnale evidente che le misure sin qui prese pur nelle difficoltà legate al diffondersi delle varianti hanno funzionato". Lo dice all'Adnkronos laall'Istruzione Barbarache relativamente a quanto annunciato ieri dal sottosegretario Sileri rispetto alla posticipazione delin classe dopo le feste afferma: "al momento non è una misura all'ordine del giorno" e comunque eventualmente non sarebbe una posticipazione generalizzata perché "è necessario valutare in base ai dati disponibili e vagliare le possibili soluzioni da percorrere. Se in casi specifici e circoscritti posticipare ilpuò essere ritenuto, allora può essere una ...