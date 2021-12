Scuola, per scongiurare il ritorno alla Dad il governo aveva promesso l’invio di medici e infermieri militari. L’Emilia Romagna ne aveva chiesti 120. Ne ha avuti 8 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quanti sono, come operano e dove sono stati inviati gli uomini promessi da Figliuolo per aiutare le Asl nello screening del contagio ed evitare il ritorno in dad? All’indomani dell’accusa dei presidi, che lamentano il mancato (o insufficiente) contributo dell’esercito, ilfattoquotidiano.it ha provato a capire come effettivamente funziona il piano annunciato il 2 dicembre scorso dalla struttura commissariale. L’obiettivo era quello di scongiurare la didattica a distanza, la cronaca parla di sempre più classi chiuse. Il motivo? Le Asl sono lente nel processare i tamponi e i dirigenti d’istituto preferiscono chiudere per prudenza. E i militari promessi da Figliuolo? Nonostante le ripetute sollecitazioni, lo staff del commissario straordinario ha preferito non fornire i dati ufficiali del dispiegamento di forze in campo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quanti sono, come operano e dove sono stati inviati gli uomini promessi da Figliuolo per aiutare le Asl nello screening del contagio ed evitare ilin dad? All’indomani dell’accusa dei presidi, che lamentano il mancato (o insufficiente) contributo dell’esercito, ilfattoquotidiano.it ha provato a capire come effettivamente funziona il piano annunciato il 2 dicembre scorso dstruttura commissariale. L’obiettivo era quello dila didattica a distanza, la cronaca parla di sempre più classi chiuse. Il motivo? Le Asl sono lente nel processare i tamponi e i dirigenti d’istituto preferiscono chiudere per prudenza. E ipromessi da Figliuolo? Nonostante le ripetute sollecitazioni, lo staff del commissario straordinario ha preferito non fornire i dati ufficiali del dispiegamento di forze in campo, ...

