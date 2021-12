Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'nota Usr Lazio su occupazioni è opportuna, ne siamo convinti' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - La circolare del direttore dell'Ufficio regionale del Lazio Rocco Pinneri sulle occupazioni "è opportuna. Noi dirigenti di Roma e del Lazio ne siamo fermamente convinti oltre che lieti perché per la prima volta c'è stata un'espressione esplicita e chiara da parte dell'Amministrazione su questo tema, cosa che non era avvenuto negli anni precedenti". Lo dice all'Adnkronos la presidente dei presidi per il Lazio, Cristina Costarelli che aggiunge: "Ci stupiscono le contestazioni alla circolare dell'Usr Lazio che sembrano ignorare il fatto che i presidi hanno denunciato ogni occupazione, come Pinneri sa ed esprime ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - La circolare del direttore dell'Ufficio regionale delRocco Pinneri sulle"è. Noi dirigenti di Roma e delnefermamenteoltre che lieti perché per la prima volta c'è stata un'espressione esplicita e chiara da parte dell'Amministrazione su questo tema, cosa che non era avvenuto negli anni precedenti". Lo dice all'Adnkronos la presidente deiper il, Cristinache aggiunge: "Ci stupiscono le contestazioni alla circolare dell'Usrche sembrano ignorare il fatto che ihanno denunciato ogni occupazione, come Pinneri sa ed esprime ...

Advertising

infoitinterno : Scuola, Costarelli (presidi Lazio): «Tamponi per tutti dopo le vacanze di Natale, a Roma già mille classi in quaran… - LALAZIOMIA : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'oltre un migliaio di classi in quarantena' - Il Dubbio - CristinaCostar8 : Al link che segue intervista su vari argomenti di scuola, per Radio Cusano Campus. Uno tra i tanti, il Green pass p… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Scuola, Costarelli (presidi Lazio): «Tamponi per tutti dopo le vacanze di Natale, a Roma già mille classi in quarantena… - ilmessaggeroit : Scuola, Costarelli (presidi Lazio): «Tamponi per tutti dopo le vacanze di Natale, a Roma già mille classi in quaran… -