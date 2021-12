Scuola, come cambierà e quali sono i nuovi stanziamenti: le novità per il 2022 in Manovra (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In Manovra sarebbe in arrivo un pacchetto di fondi e interventi destinati al settore della Scuola e dell’università. Tra le numerose misure previste figurano la proroga dell’organico Covid Ata, l’assegnazione dei presidi a scuole con almeno 500 studenti e un’indennità per chi insegna in sedi “disagiate”. Scuola, proroga per il personale Ata Covid: le novità in Manovra Il pacchetto di misure e finanziamenti per Scuola e università è ampio e si concentra su numerosi temi. Tra questi figura la conferma di proroga fino a giugno 2022 per gli incarichi temporanei del personale Ata assunto per le esigenze imposte dall’emergenza sanitaria. Lo stanziamento totale dovrebbe ammontare a 400.000.000€ e consentirebbe di coprire circa 7.800 contratti a tempo determinato, a ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Insarebbe in arrivo un pacchetto di fondi e interventi destinati al settore dellae dell’università. Tra le numerose misure previste figurano la proroga dell’organico Covid Ata, l’assegnazione dei presidi a scuole con almeno 500 studenti e un’indennità per chi insegna in sedi “disagiate”., proroga per il personale Ata Covid: leinIl pacchetto di misure e finanziamenti pere università è ampio e si concentra su numerosi temi. Tra questi figura la conferma di proroga fino a giugnoper gli incarichi temporanei del personale Ata assunto per le esigenze imposte dall’emergenza sanitaria. Lo stanziamento totale dovrebbe ammontare a 400.000.000€ e consentirebbe di coprire circa 7.800 contratti a tempo determinato, a ...

