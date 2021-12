Scuola, Bianchi: “Sbagliato allungare le vacanze di Natale. Il Covid si vince col vaccino” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“allungare le vacanze di Natale è una misura sbagliata”. Così il ministro dell’Istruzione, Bianchi, a Unomattina su Rai 1.”La Scuola è il comparto che più ha risposto alla vaccinazione. I ragazzi più grandi sono vaccinati per oltre l’85% e gli altri oltre l’80% (…). I positivi dentro le scuole sono ben sotto l’1%, le classi in quarantena sono 10 mila su 400 mila. Il problema è cosa succede fuori dalla Scuola”. Green pass per gli studenti? “Domani ne discuteremo in cabina di regia”, ma per Bianchi la risposta è”la vaccinazione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“lediè una misura sbagliata”. Così il ministro dell’Istruzione,, a Unomattina su Rai 1.”Laè il comparto che più ha risposto alla vaccinazione. I ragazzi più grandi sono vaccinati per oltre l’85% e gli altri oltre l’80% (…). I positivi dentro le scuole sono ben sotto l’1%, le classi in quarantena sono 10 mila su 400 mila. Il problema è cosa succede fuori dalla”. Green pass per gli studenti? “Domani ne discuteremo in cabina di regia”, ma perla risposta è”la vaccinazione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

