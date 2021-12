Scuola | Bianchi | «L' allungamento vacanze natalizie è una misura sbagliata»

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Secondo l'Istituto Superiore di Sanità il 28% dei nuovi casi è in età scolare. L'incidenza più alta è fra i 5 e gli 11 anni. Sono 10mila le classi in Dad già ora. C'è chi propone di allungare ledi Natale. Per i presidi è inutile

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, allungare le vacanze di Natale per contenere i casi? Per il ministro Bianchi è “sbagliato”, Palù (Aifa) fav… - DllDgs : RT @FraPrincipess_: Il ministro Bianchi ha finalmente capito qual è il vero problema della scuola italiana. Se questi son competenti, pos… - prof_povero : RT @FraPrincipess_: Il ministro Bianchi ha finalmente capito qual è il vero problema della scuola italiana. Se questi son competenti, pos… - vvoxonline : #Covid_19, il ministro #bianchi garantisce sull'esame di maturità - statodelsud : Scuola, Bianchi: “L’allungamento delle vacanze natalizie è una misura sbagliata” -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Bianchi

Molti clienti hanno i capelli, anziane coppie corrucciate. Colmano i sacchetti come per ... ('Sì, ce lo raccontavano a, al catechismo, una volta', risponderebbero i corrucciati signori ...E ha aggiunto: "Su questo il ministroè stato esplicito in questa direzione", concludendo che "sono consapevole delle difficoltà che i giovani hanno subito a causa delle restrizioni dettate ...Roma, 22 dic. (askanews) - 'No, non valuteremo domani' nella Cabina di regia il prolungamento delle vacanze scolastiche natalizie, alla luce ...ITALIA – “L’allungamento delle vacanze natalizie è una misura sbagliata. La scuola è il comparto che con più prontezza ha risposto all’invito alla vaccinazione. C’è una risposta da dare al Covid che è ...