Scuola, allungare vacanze di Natale per contenere casi? Ministro Bianchi: "Sbagliato". Palù (Aifa) favorevole: "Incidenza più alta" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) allungare le vacanze di Natale posticipando il rientro in classe per contenere i contagi? Sta facendo discutere la proposta avanzata dall'infettivologo Massimo Galli per cercare di arginare la diffusione del Covid, considerato che i contagi sono in costante aumento (più di 30mila solo nelle ultime 24 ore in Italia) e che le scuole sono ora i luoghi dove si registra un'Incidenza maggiore del virus, con sempre più classi che passano alla Dad a causa delle quarantene. La proposta non piace al Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che, intervenendo a Unomattina su Rai 1, ha bollato l'ipotesi di allungamento delle vacanze come "una misura sbagliata. La Scuola è il comparto che con più prontezza ha risposto all'invito alla vaccinazione.

