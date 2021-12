Scoperti più di 300 medici e sanitari non vaccinati al lavoro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) AGI - Da novembre a oggi sono state scoperte dai carabinieri del Nas 308 persone, figure professionali del settore sanitario, che svolgevano la propria attività sebbene inadempienti all'obbligo di vaccinazione per la prevenzione del Covid-19. Tra questi, i Nas Carabinieri hanno individuato e deferito alle procure della Repubblica 135 tra medici, odontoiatri, farmacisti, infermieri e altre figure ritenute responsabili di esercizio abusivo della professione per aver proseguito lo svolgimento delle proprie attivita' nonostante fossero stati oggetto di provvedimenti di sospensione emessi da Autorita' sanitarie e relativi Ordini. In tale contesto di verifiche sono state poi eseguite chiusure e sequestri di 6 studi medici e dentistici nonche' di 2 farmacie, al cui interno svolgevano l'attività professionisti già sospesi. ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) AGI - Da novembre a oggi sono state scoperte dai carabinieri del Nas 308 persone, figure professionali del settoreo, che svolgevano la propria attività sebbene inadempienti all'obbligo di vaccinazione per la prevenzione del Covid-19. Tra questi, i Nas Carabinieri hanno individuato e deferito alle procure della Repubblica 135 tra, odontoiatri, farmacisti, infermieri e altre figure ritenute responsabili di esercizio abusivo della professione per aver proseguito lo svolgimento delle proprie attivita' nonostante fossero stati oggetto di provvedimenti di sospensione emessi da Autorita'e e relativi Ordini. In tale contesto di verifiche sono state poi eseguite chiusure e sequestri di 6 studie dentistici nonche' di 2 farmacie, al cui interno svolgevano l'attività professionisti già sospesi. ...

