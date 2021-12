Scoperti dai Nas 308 tra medici, operatori sanitari e farmacisti non vaccinati. I Carabinieri li hanno trovati al lavoro. Molti svolgevano l’attività professionale nonostante fossero stati già sospesi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Scoperti dai Carabinieri del Nas in tutta Italia, da novembre a oggi, 308 medici e sanitari non vaccinati contro il Covid e quindi irregolarmente al lavoro. Individuati e denunciati alle rispettive Procure 135 tra medici, odontoiatri, farmacisti, infermieri e altre figure ritenute responsabili di esercizio abusivo della professione per aver proseguito lo svolgimento delle proprie attività nonostante fossero oggetto di provvedimenti di sospensione emessi da Autorità sanitarie e relativi Ordini. Chiusi e sequestrati 6 studi medici e dentistici, e due farmacie, al cui interno svolgevano l’attività professionisti già sospesi. Durante ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 dicembre 2021)daidel Nas in tutta Italia, da novembre a oggi, 308noncontro il Covid e quindi irregolarmente al. Individuati e denunciati alle rispettive Procure 135 tra, odontoiatri,, infermieri e altre figure ritenute responsabili di esercizio abusivo della professione per aver proseguito lo svolgimento delle proprie attivitàoggetto di provvedimenti di sospensione emessi da Autoritàe e relativi Ordini. Chiusi e sequestrati 6 studie dentistici, e due farmacie, al cui internoprofessionisti già. Durante ...

Advertising

Tele_Nicosia : Covid, scoperti dai Nas 308 medici e sanitari non vaccinati al lavoro - andreastoolbox : Covid, 305 medici e sanitari 'no vax' in corsia, scoperti dai Nas - Rai News - ottopagine : Covid, scoperti dai Nas 308 medici e sanitari non vaccinati al lavoro - zazoomblog : Covid scoperti dai Nas 308 medici e sanitari non vaccinati al lavoro - #Covid #scoperti #medici #sanitari - barinewstv : Sanitari no vax al lavoro nonostante la sospensione: sono 308 quelli scoperti e sanzionati in tutta Italia dai Nas -