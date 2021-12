Scoperti da novembre 308 medici e sanitari no vax che continuavano a lavorare (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La pericolosità dei no vax ha portato ad un'emergenza nell'emergenza: contrastare il virus e cercare di attenuare i danni provocati dai non vaccinati che stanno iniziando ad accumularsi. La quarta ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La pericolosità dei no vax ha portato ad un'emergenza nell'emergenza: contrastare il virus e cercare di attenuare i danni provocati dai non vaccinati che stanno iniziando ad accumularsi. La quarta ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, da novembre scoperti 308 medici e sanitari non vaccinati al lavoro #covid - globalistIT : - rosaida63 : Vergognatevi!! - Newsinunclick : Covid, da novembre scoperti 308 medici e sanitari non vaccinati al lavoro - tamicheA1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, da novembre scoperti 308 medici e sanitari non vaccinati al lavoro #covid -