Scommesse, ecco le quote interessanti per il turno di Serie A (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le Scommesse decollano dalla prima delle quattro triple ordinarie e partiamo dalla Serie A, con le gare delle 16.30. Derby emiliano tra Sassuolo – Bologna, con le reti che sono annunciate in buon numero. Il Multigol 3-5 paga @1.83 su Winbet. Passiamo alla trasferta della Lazio in casa del Venezia: in Laguna i gol non dovrebbero mancare e ci affidiamo all'Over 2.5 @1.80 di 888Sport. Infine, un salto in Serie C, con la sfida Lecco – Pro Vercelli. Servirebbe la tripla in questo match e viriamo sul multigol 2-3 @1.95 di Betaland. 1° tripla Ore 16.30, Sassuolo – Bologna: Multigol 3-5 @1.83 (Winbet) Ore 16.30, Venezia – Lazio: Over 2.5 @1.80 (888Sport) Ore 18.00, Lecco – Pro Vercelli: Multigol 2-3 @1.95 (Betaland) Quota Indicativa: 6.75

