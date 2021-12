Sci | CdM | Hector al comando dopo prima manche gigante Courchevel e Bassino quarta

Advertising

Buongiorno alla cdm di sci alpino #courcheval #campiglio - RSIsport : ?????? Oggi in diretta alla RSI: ?????? Sci: CdM D da Courchevel 10h00 gigante, 1a manche - Sci, Cdm: Shiffrin vince gigante 1 Courchevel, Brignone 7/a: Vittoria n. 72 per la statunitense, fuori Sofia Goggia - SCI ALPINO, COPPA DEL MONDO Mikaela Shiffrin si riprende la vetta della CdM, dominando lo slalom gigante di Courchevel

Netta vittoria n. 72 per la statunitense Mikaela Shiffrin che si e' imposta in 2.15.35 nel primo gigante didi Courchevel con il tempo di . Per la campionessa americana - 26 anni, tre coppe del mondo, sei titoli mondiali, due ori olimpici - e' il 14/o successo in gigante. Mikaela ha anche risorpassato ...Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo: Rai Sport + HD (canale numero 57 del ...Courchevel, 22 dic. -Marta Bassino ha fatto segnare il quarto tempo, a 5 centesimi dal gradino più basso del podio virtuale, al termine della prima manche del g ...La svedese Sara Hector in 1.06.711 e' al comando dopo la prima manche del secondo slalom gigante di cdm di Courchevel. Dietro di lei la francese Tessa Worley in 1.06.82 e la statunitense Mikaela Shiff ...