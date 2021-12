Sci alpino, Sara Hector in testa a metà gara nel gigante di Courchevel. Quarta Marta Bassino, ancora fuori Sofia Goggia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si replica a Courchevel, ma cambia la classifica rispetto a ieri nella prima manche del secondo gigante sul tracciato francese. La svedese Sara Hector ha conferma l’ottimo feeling con questa pista e ha realizzato il miglior tempo (1’06”71), sfruttando al meglio le sue caratteristiche in un tracciato con un manto molto rovinato già dalle prime discese e che ha richiesto un importante sforzo fisco alle atlete. Seconda posizione per la francese Tessa Worley, staccata di 11 centesimi da Hector e autrice di un’ottima prima manche. Questa volta Mikaela Shiffrin non fa il vuoto, visto che l’americana commette qualche imprecisione e chiude al terzo posto con 34 centesimi di ritardo dalla vetta. Marte Bassino si riscatta dopo l’uscita di ieri ed è Quarta al traguardo a 39 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si replica a, ma cambia la classifica rispetto a ieri nella prima manche del secondosul tracciato francese. La svedeseha conferma l’ottimo feeling con questa pista e ha realizzato il miglior tempo (1’06”71), sfruttando al meglio le sue caratteristiche in un tracciato con un manto molto rovinato già dalle prime discese e che ha richiesto un importante sforzo fisco alle atlete. Seconda posizione per la francese Tessa Worley, staccata di 11 centesimi dae autrice di un’ottima prima manche. Questa volta Mikaela Shiffrin non fa il vuoto, visto che l’americana commette qualche imprecisione e chiude al terzo posto con 34 centesimi di ritardo dalla vetta. Martesi riscatta dopo l’uscita di ieri ed èal traguardo a 39 ...

