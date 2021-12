Sci alpino, prima manche gigante mercoledì Courchevel 2021: Hector in testa, Bassino quarta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sara Hector chiude al comando la prima manche del secondo slalom gigante femminile di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. La svedese ferma il cronometro sul tempo di 1’06?71, precedendo di 11 centesimi la francese Tessa Worley. Terza piazza provvisoria per la statunitense Mikaela Shiffrin (+0?34), vincitrice del gigante di martedì. Torna a sorridere Marta Bassino, uscita ieri, che oggi è quarta a 39 centesimi dalla leader, davanti a Petra Vlhova. Buona prova anche di Federica Brignone, settima a 93 centesimi. Niente da fare invece per Sofia Goggia ed Elena Curtoni, che escono alla stessa curva. Di seguito la tp-10 SEGUI IL LIVE DELLA GARA COME SEGUIRE LA GARA IN TV PROGRAMMA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sarachiude al comando ladel secondo slalomfemminile di, valevole per la Coppa del Mondo/2022 di sci. La svedese ferma il cronometro sul tempo di 1’06?71, precedendo di 11 centesimi la francese Tessa Worley. Terza piazza provvisoria per la statunitense Mikaela Shiffrin (+0?34), vincitrice deldi martedì. Torna a sorridere Marta, uscita ieri, che oggi èa 39 centesimi dalla leader, davanti a Petra Vlhova. Buona prova anche di Federica Brignone, settima a 93 centesimi. Niente da fare invece per Sofia Goggia ed Elena Curtoni, che escono alla stessa curva. Di seguito la tp-10 SEGUI IL LIVE DELLA GARA COME SEGUIRE LA GARA IN TV PROGRAMMA ...

