Sci alpino, pagelle gigante Courchevel: Sara Hector ribalta i pronostici, finalmente podio per Marta Bassino (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sara Hector scalza Mikaela Shiffrin dal gradino più alto del podio battendo a sorpresa la statunitense nel secondo gigante di Courchevel. Terza posizione per Marta Bassino che allontana lo spettro della crisi azzurra tra le porte strette, non completano la prova Sofia Goggia e Federica Brignone. pagelle SECONDO gigante Courchevel Federica Brignone, voto 5: due giorni difficili per la valdostana, tradita anche oggi da un muro estremamente ostico a causa del tracciato malconcio e del fondo ghiacciato. La coppa di specialità ormai è un miraggio, su altre piste avrà modo di raccogliere qualche risultato di peso. Tessa Worley, voto 7: subisce tanto le ondulazioni nella seconda discesa e vanifica quanto di buono costruito in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021)scalza Mikaela Shiffrin dal gradino più alto delbattendo a sorpresa la statunitense nel secondodi. Terza posizione perche allontana lo spettro della crisi azzurra tra le porte strette, non completano la prova Sofia Goggia e Federica Brignone.SECONDOFederica Brignone, voto 5: due giorni difficili per la valdostana, tradita anche oggi da un muro estremamente ostico a causa del tracciato malconcio e del fondo ghiacciato. La coppa di specialità ormai è un miraggio, su altre piste avrà modo di raccogliere qualche risultato di peso. Tessa Worley, voto 7: subisce tanto le ondulazioni nella seconda discesa e vanifica quanto di buono costruito in ...

