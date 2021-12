Sci alpino oggi | orari Slalom Madonna di Campiglio e Gigante Courchevel | programma | tv | streaming | pettorali

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le festività natalizie non fermano la Coppa del Mondo di sciche prosegue con unomaschile ed unfemminile. É un mercoledì 22 dicembre oltremodo goloso quello che attende gli appassionati delle discipline tecniche: le ragazze bisseranno la gara tra le porte strette dinel recupero dell’evento cancellato a Killington, uomini impegnati sulla mitica 3Tre didiper loin notturna. LA DIRETTA LIVE DELDIALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DELLODIDIALLE 17.45 E ALLE 20.45 Non mancano ambizioni di podio in casa Italia che schiera sette gigantiste e altrettanti ...

Tutto è pronto per l'attesissima gara italiana tra le porte strette. Occhi puntati su Alex Vinatzer che va alla ricerca di una grande ...Da gennaio 2022 scatta l' obbligo di assicurazione sulle piste da sci: l'art.30 del D. Lgs n.40/2021 prevede che 'Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere un'assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi' . Dunque per la nuova stagione invernale 2022, per ...