Sci alpino, oggi il secondo gigante di Courchevel: le azzurre devono cambiare marcia tra le porte strette, obiettivo podio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gigantiste di nuovo in pista sulla Stade Emile-Allais di Courchevel per il secondo gigante tra le porte strette del pendio francese. oggi si recupera la gara cancellata a Killington, stessi orari di ventiquattr’ore fa per quanto riguarda le due manches: prima discesa alle 10.00, inversione delle trenta a partire dalle 13.00. Mikaela Shiffrin ha strabiliato tutti nella giornata di ieri mettendo in bacheca il sesto successo su queste nevi. L’americana ha vinto davanti a Sara Hector e Michelle Gisin, brave a sfruttare le imprecisioni altrui. Decisamente sotto tono le azzurre che si sono dovute accontentare della settima piazza di Federica Brignone, mentre Sofia Goggia e Marta Bassino non sono riuscite a completare la prova. L’avvio stagionale in questa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gigantiste di nuovo in pista sulla Stade Emile-Allais diper iltra ledel pendio francese.si recupera la gara cancellata a Killington, stessi orari di ventiquattr’ore fa per quanto riguarda le due manches: prima discesa alle 10.00, inversione delle trenta a partire dalle 13.00. Mikaela Shiffrin ha strabiliato tutti nella giornata di ieri mettendo in bacheca il sesto successo su queste nevi. L’americana ha vinto davanti a Sara Hector e Michelle Gisin, brave a sfruttare le imprecisioni altrui. Decisamente sotto tono leche si sono dovute accontentare della settima piazza di Federica Brignone, mentre Sofia Ga e Marta Bassino non sono riuscite a completare la prova. L’avvio stagionale in questa ...

