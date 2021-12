Sci alpino, Marta Bassino: “Avevo bisogno di una manche del genere per ritrovare fiducia” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Oggi, mercoledì 22 dicembre, si chiuderà la due giorni dedicata alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 13.00 scatterà la seconda manche dello slalom gigante femminile di Courchevel, in Francia, gara che recupera quella non disputata a Killington. In casa Italia, al termine della prima discesa, risultano tra le migliori trenta soltanto Marta Bassino, quarta, e Federica Brignone, settima. Fuori dalle prime trenta posizioni Roberta Melesi 36ma, Ilaria Ghisalberti 42ma e Vivien Insam 47ma, mentre sono uscite Sofia Goggia, Elena Curtoni e Karoline Pichler. Dopo la prima discesa hanno parlato al sito federale Bassino, Brignone e Curtoni. Così Marta Bassino: “Sono contenta, Avevo bisogno di fare una manche del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Oggi, mercoledì 22 dicembre, si chiuderà la due giorni dedicata alla Coppa del Mondo di sci: alle ore 13.00 scatterà la secondadello slalom gigante femminile di Courchevel, in Francia, gara che recupera quella non disputata a Killington. In casa Italia, al termine della prima discesa, risultano tra le migliori trenta soltanto, quarta, e Federica Brignone, settima. Fuori dalle prime trenta posizioni Roberta Melesi 36ma, Ilaria Ghisalberti 42ma e Vivien Insam 47ma, mentre sono uscite Sofia Goggia, Elena Curtoni e Karoline Pichler. Dopo la prima discesa hanno parlato al sito federale, Brignone e Curtoni. Così: “Sono contenta,di fare unadel ...

Advertising

ItalianAirForce : Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tric… - Eurosport_IT : GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigli… - Eurosport_IT : Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - solops : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino quarta dopo la prima manche di slalom gigante a Courchevel - OA_Sport : Le parole delle azzurre dopo la prima manche -