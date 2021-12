Sci alpino | Giuliano Razzoli | “Soddisfatto del mio 7° posto | ma potevo fare anche qualcosa di meglio…”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lo slalom di Madonna di Campiglio valevole per la Coppa del Mondo di sci2021-2022 si chiude nella maniera più incredibile possibile. Clement Noel che stava veleggiando verso il secondo successo consecutivo tra i rapid gates in questa annata con oltre un secondo di vantaggio sui rivali, ha inforcato proprio all’ultima porta, rovinando un successo già nelle sue tasche. Di questa frittata se n’è giovato il norvegese Sebastian Foss-Solevaag che ha vinto la gara davanti ad un ritrovato Alexis Pinturault ed allo svedese Kristoffer Jakobsen. Per i colori italiani, quindi, è mancato per l’ennesima volta il successo sulla pista di casa (che manca dai tempi di Giorgio Rocca) ma la prova si deve considerare assolutamente positiva. Alex Vinatzer, infatti, ha concluso al quartoa pochi centesimi da podio e vittoria, mentre...