Sci alpino | Clement Noel favorito a Madonna di Campiglio L’Italia si affida ad Alex Vinatzer

Ci sono gare che non hanno bisogno di presentazioni, dove basta citare la località e la pista per rappresentare tutto il fascino e la spettacolarità dell'evento. E' il caso dello slalom di Madonna di Campiglio sulla mitica 3Tre, il classico appuntamento prima di Natale in notturna tra i rapid gates. La meraviglia del tracciato lungo il Canalone Miramonti, una gara semplicemente fantastica e che rappresenta uno dei momenti più affascinanti della Coppa del Mondo. Gli slalomisti ci arrivano con una sola gara di slalom sulle gambe, quella di Val d'Isere, dove ha dominato il padrone di casa Clement Noel. Il francese è il grande favorito anche a Madonna di Campiglio e va alla ricerca della prima vittoria in carriera sulla pista italiana, avendo collezionato solamente un ...

