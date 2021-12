Sci alpino, Clement Noel domina la prima manche a Madonna di Campiglio. 6° Alex Vinatzer (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Clement Noel si conferma l’uomo da battere anche nella prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio. Il francese è protagonista di una prova veramente eccellente ed è l’unico ad abbattere il muro dei 46 secondi (45”73). Noel ha fatto la differenza soprattutto sul muro e poi si è scatenato nella parte finale, infliggendo distacchi abbastanza netti agli avversari. Alle spalle di Noel c’è il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, staccato di 53 centesimi dal transalpino. Terza posizione che sa di conferma per lo svedese Kristoffer Jakobsen (+0.70), che ha chiuso secondo in Val d’Isere. Lotta per il podio apertissima, visto che al quarto posto c’è il britannico Dave Ryding ed al quinto il francese Alexis Pinturault, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021)si conferma l’uomo da battere anche nelladello slalom didi. Il francese è protagonista di una prova veramente eccellente ed è l’unico ad abbattere il muro dei 46 secondi (45”73).ha fatto la differenza soprattutto sul muro e poi si è scatenato nella parte finale, infliggendo distacchi abbastanza netti agli avversari. Alle spalle dic’è il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, staccato di 53 centesimi dal trans. Terza posizione che sa di conferma per lo svedese Kristoffer Jakobsen (+0.70), che ha chiuso secondo in Val d’Isere. Lotta per il podio apertissima, visto che al quarto posto c’è il britannico Dave Ryding ed al quinto il franceseis Pinturault, ...

