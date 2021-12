Sci alpino, classifica Coppa del Mondo femminile 2021/2022 aggiornata dopo gigante mercoledì Courchevel (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La classifica generale della Coppa del Mondo femminile 2021/2022 di sci alpino aggiornata dopo il secondo slalom gigante di Courchevel di mercoledì 22 dicembre. Trionfo di Sara Hector che precede la regina Mikaela Shiffrin, ma c’è il terzo posto eccezionale di Marta Bassino che grazie ai punti odierni risale ed è quasi in top-15. Di seguito dunque ecco la nuova classifica aggiornata della Coppa del Mondo femminile dopo la gara sulla pista francese con Sofia Goggia che non ha gareggiato che resta comunque seconda. I RISULTATI DELLA GARA PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lagenerale delladeldi sciil secondo slalomdidi22 dicembre. Trionfo di Sara Hector che precede la regina Mikaela Shiffrin, ma c’è il terzo posto eccezionale di Marta Bassino che grazie ai punti odierni risale ed è quasi in top-15. Di seguito dunque ecco la nuovadelladella gara sulla pista francese con Sofia Goggia che non ha gareggiato che resta comunque seconda. I RISULTATI DELLA GARA PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO ...

