Sci alpino, Bassino: “Mi serviva una manche così per ritrovare fiducia” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Sono contenta, avevo bisogno di fare una manche del genere per ritrovare fiducia“. Parole cariche di positività quelle di Marta Bassino dopo la prima manche del secondo gigante di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 do sci alpino. La piemontese, dopo l’uscita nella gara di martedì, ha chiuso la prima run al quarto posto, alle spalle di Shiffrin. “Chiaramente so che posso migliorare l’entrata curva per essere più pulita ma è un passo in avanti – ha sottolineato Bassino -. Ora mi concentrerò per fare un’altra seconda manche così, per accrescere la mia sicurezza“. I RISULTATI DELLA PRIMA manche SEGUI IL LIVE DELLA SECONDA manche Buona prima manche anche per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Sono contenta, avevo bisogno di fare unadel genere per“. Parole cariche di positività quelle di Martadopo la primadel secondo gigante di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 do sci. La piemontese, dopo l’uscita nella gara di martedì, ha chiuso la prima run al quarto posto, alle spalle di Shiffrin. “Chiaramente so che posso migliorare l’entrata curva per essere più pulita ma è un passo in avanti – ha sottolineato-. Ora mi concentrerò per fare un’altra seconda, per accrescere la mia sicurezza“. I RISULTATI DELLA PRIMASEGUI IL LIVE DELLA SECONDABuona primaanche per ...

