Scarzella “Successi di Tokyo occasione da non perdere”

ROMA (ITALPRESS) – "Tokyo è stata una tappa realmente importante per il nostro mondo. Non avevamo mai vinto così tanto come in Giappone, siamo tornati a casa con cinque medaglie, due olimpiche e tre paralimpiche. Devo complimentarmi con Nespoli e con Boari e ancora con il mixed team composto da Travisani-Mijno, con Virgilio e Petrilli per le medaglie ai Giochi paralimpici. Ora non dobbiamo lasciarci sfuggire questa occasione per portare visibilità e sempre più persone al tiro con l'arco, uno sport che fa innamorare chi lo prova". Questo l'obiettivo di Mario Scarzella, presidente della Federazione italiana tiro con l'arco, per il triennio che porterà lo sport italiano ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il prossimo anno, peraltro, sarà importante per la Fitarco, pronta a festeggiare il 60° compleanno.

Ultime Notizie dalla rete : Scarzella Successi Sport, arco: Ivan Braido nuovo Segretario Generale Fitarco ...aver avuto questa opportunità e mi sento già privilegiato di aver partecipato alle celebrazioni per i prestigiosi successi del tiro con l'arco ai Giochi Olimpici e Paralimpici - ha detto a Scarzella ...

TOKYO 20202: Arco; Terza medaglia per l'Italia! Elisabetta Mijno e Stefano Travisani d'argento Mario Scarzella dopo le 3 medaglia italiane ai Giochi Paralimpici, fa un sunto delle emozioni ... 'E' stata una grande Paralimpiade con grandi soddisfazioni e successi, conclusa alla grande con una ...

