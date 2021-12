Scandalo! Delia Duran finisce il tribunale | la gravissima accusa

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo il triangolo amoroso vissuto con Alex Belli e Soleil Sorge all'interno della casa del Grande Fratello,si trova invischiata in un altro brutto affare: èta di riciclaggio per una cifra pari a 2 milioni di euro. Non è però da sola ad affrontare il processo, c'è anche un'altra persona. Dopo 4 anni di attesa è giunta la sentenza per la modella sud americana, moglie di Alex Belli: sembra che la bellasia stata coinvolta dal suo ex marito, Marco Nerozzi in un giro losco che si occupava, per l'appunto di riciclaggio di denaro. Se da un lato la storia tra Alex e Solei sembra essere terminata, persembra che le cose non si siano del tutto messe a posto: i due hanno confessato da Silvia Toffanin di stare cercando un modo per andare avanti e di superare ...