Sbalzata fuori dall’auto | Elvira muore a 68 anni dopo un brutto incidente

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un gravissimostradale si è registrato sulla tangenziale di Messina. E purtroppo è stato mortale, infatti la signoraRifici di 68è deceduta a causa delle ferite riportate nell’impatto. Secondo quanto accertato finora, l’automobile sulla quale viaggiava la vittima si è schiantata contro un’altra vettura e per lei non c’è stato niente da fare. I veicoli incidentati sono precisamente una Fiat Punto e una Bmw X5, ma non si sa ancora con esattezza quale sia stata la reale causa dello scontro violentissimo.la tragedia verificatasi a Messina è intervenuta la polizia stradale, incaricata di effettuare i rilievi del caso per fornire una dinamica dei fatti che sia più chiara. Valutando comunque attentamente il posizionamento delle due auto coinvolte nel sinistro costato la vita alla 68enne, ...

La vittima viaggiava sul sedile lato passeggero di una Fiat Punto ed a causa del forte urto è statadall'abitacolo impattando in fine sul guardrail. Nel punto di tale ferale evento ...La donna occupava il posto passeggero ed è statadall'abitacolo finendo contro il guardrail: è morta sul colpo. Non sembrano particolarmente gravi invece le condizioni dei tre feriti. ...Ancora sangue sulle strade di Messina. Un 2021 tragico quello che ci stiamo lasciando alle spalle, non solo per le morti del Covid, ma purtroppo anche per ...L'incidente si è verificato pochi metri prima della galleria Spadalara lungo l'autostrada in direzione Messina. A scontrarsi una Bmw con una Fiat Punto, a bordo della quale viaggiava la vittima che è ...