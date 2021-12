Sassuolo, Rossi: «Anno ricco di soddisfazioni. Mercato di gennaio? Cercheremo di trattenere tutti» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Giovanni Rossi, direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna. Le sue parole Giovanni Rossi, direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna. Le sue parole. PRE PARTITA – «Pensiamo bene a chiudere bene questa partita che è molto importante. L’Anno è stato ricco di soddisfazioni sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo continuare così e cercare di migliorare ancora. Mercato? Storicamente nel Mercato di gennaio abbiamo sempre fatto poco, la nostra programmazione è sempre stata chiara. Cercheremo di trattenere tutti, vogliamo migliorarci, non sarà facile ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Giovanni, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna. Le sue parole Giovanni, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna. Le sue parole. PRE PARTITA – «Pensiamo bene a chiudere bene questa partita che è molto importante. L’è statodisottoi punti di vista. Dobbiamo continuare così e cercare di migliorare ancora.? Storicamente neldiabbiamo sempre fatto poco, la nostra programmazione è sempre stata chiara.di, vogliamo migliorarci, non sarà facile ...

Advertising

deprossonero : @MilanNewsit 4 anni che ci prendono per il culo con espulsioni per frasi mai dette, gol annullati per falli di mano… - meprohibeat : @massidanu @TUTTOJUVE_COM No dai...sono giocatori tecnicamente imparagonabili. Pellegri fece un goal con il genoa e… -