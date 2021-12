Sassuolo-Bologna 0-3 | Dionisi | “Dopo il gol subito ci siamo persi Boga? Condizionato dal mercato”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il tecnico del, Alessiola pesante sconfitta per 3-0 contro ilnel match della diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Mi sarebbe piaciuto dire che abbiamo approcciato male, ma non è stato così. Abbiamo preso un palo, c’è stato un buon inizio. Abbiamo preso gol su una situazione banale e ci. Peccato perché il trend era positivo, dispiace perdere un derby. Ora penal girone di ritorno.? Non ero soddisfatto delle sue ultime prestazioni, oggi ho provato a rilanciarlo tenendo fuori Raspadori. Jeremie con la testa non sa neanche dove si trova, le voci diinfluiscono sulle sue prestazioni. Star dietro alle voci di ...